مقتل 16 مدنيا في هجومين في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 16 مدنيا بينهم أربعة متطوعين في الجيش، في هجومين في غرب بوركينا فاسو ووسطها الشرقي يرجح أنهما من تنفيذ «جهاديين»، على ما أفادت مصادر محلية وأمنية، الخميس.

وقال أحد أبناء المنطقة لوكالة «فرانس برس» إن «إرهابيين هاجموا الثلاثاء مجموعة من المدنيين في كولبونغو» في وسط البلاد الشرقي ما أدى إلى «وقوع 12 قتيلا وجريحين»، وأكد مصدر أمني الهجوم والحصيلة.

وفي اليوم نفسه أسفر هجوم شنته «مجموعات إرهابية» عن وقوع أربعة قتلى في سيراسو في غرب البلاد، كلهم من «المتطوعين من أجل الدفاع عن الأمة» وهم متطوعون مدنيون في الجيش، على ما أكد المصدر الأمني نفسه.