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مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بإطلاق نار على سيارتهم في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 06:22 مساء
مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بإطلاق نار على سيارتهم في قره باغ
مدنيون يخرجون من شاحنة خلال عملية إجلاء للمدنيين من موقع غير معروف نفذتها قوات حفظ السلام الروسية. (الإنترنت)
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قتل عدد من عناصر قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ جراء إطلاق نار استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت الوزارة: «في أثناء عودتهم من نقطة مراقبة لكتيبة حفظ السلام الروسية في المنطقة المحيطة بقرية دجانياتاغ، تعرض جنود روس على متن سيارة لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. الجنود الروس الذين كانوا في السيارة قتلوا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن أمله في أن يجري التوصل إلى «تسوية» للنزاع في ناغورني قره باغ، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بُعيد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجيب الانفصالي.

روسيا على اتصال وثيق بجميع أطراف النزاع
وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي «نحن على اتصال وثيق بجميع أطراف النزاع .. آمل أن نتمكّن من وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة». غير أن التحقق مما إذا كانت التصريحات قد سُجّلت قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار أو بعده، لم يكن ممكنًا.

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وتوصل الانفصاليون في ناغورني قره باغ وأذربيجان إلى اتفاق وقف إطلاق نار في وقت سابق. وأكدت السلطات الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبارًا من اليوم الأربعاء في ناغورني قره باغ وبدء محادثات مع الانفصاليين الأرمن غدًا الخميس بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.


اتفاق وقف إطلاق نار في قرة باغ
بعد إعلان مماثل صدر عن الانفصاليين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش. وأكدت الرئاسة الأذربيجانية من جهتها عقد مفاوضات الخميس في مدينة يفلاخ، بعد أقلّ من 24 ساعة على بدء عملية عسكرية أذربيجانية واسعة النطاق في الجيب الانفصالي.

وفي وقت سابق، أعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت السلطات الانفصالية «ستجري مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان». وأضافت «ستجري في مدينة يفلاخ في 21 سبتمبر».

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