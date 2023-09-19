الانفصاليون الأرمن: قتيلان و23 جريحا بالقتال في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخصان وأصيب 23 آخرون بالعملية العسكرية التي شنتها باكو، الثلاثاء، في منطقة ناغورني قره باغ، على ما أعلنت السلطات الانفصالية الأرمينية في الجيب الانفصالي.

وقال المسؤول الحقوقي في المنطقة الانفصالية، غيغام ستيبانيان، على منصة «إكس»: «وصل عدد الجرحى المدنيين إلى 23. عدد الضحايا المدنيين المسجّل هو اثنان». وأضاف: «استهدف الجيش الأذربيجاني أيضا منشآت مدنية».

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الثلاثاء، روسيا والأمم المتحدة إلى «اتخاذ إجراءات» حيال العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في منطقة ناغورني قره باغ. وقال في خطاب تليفزيوني: «أولا، على روسيا اتخاذ إجراءات، ثم نأمل أن يتخذ أيضا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

فرنسا تندد بـ«أكبر قدر من الحزم»

ونددت فرنسا الثلاثاء «بأكبر قدر من الحزم» بشن أذربيجان عملية عسكرية في ناغورني قره باغ، مطالبة بـ«عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «لا يمكن لأي ذريعة أن تبرر مثل هذا الإجراء الأحادي الذي يهدد آلاف المدنيين المتضررين بأشهر من الحصار غير القانوني ويتعارض مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض»، داعية باكو إلى «وقف هجومها فورًا والعودة إلى احترام القانون الدولي».

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ويعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاتصال الثلاثاء بأطراف القتال في ناغورني قره باغ لإنهاء العملية التي بدأتها باكو في الجيب الانفصالي ووصفها بأنها «فظيعة»، حسبما أعلن مسؤول أميركي.

استئناف مرور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة

وقال مسؤول أميركي- اشترط عدم الكشف عن هويته- إن واشنطن «كانت تأمل في أن نكون قادرين على التكيف مع المشاكل طويلة المدى» بعد استئناف مرور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الإثنين، مضيفًا «يجعل ذلك هذا الحدث فظيعًا ومروّعًا بشكل خاص».

وأعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها وحيث جرى سماع دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت، بينما اتهمت يريفان باكو بشنّ عملية برية وأنها «تريد جرّ البلاد إلى الحرب».

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان «بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة» مضيفة أنها تستخدم «أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق» في إطار هذه العمليات.