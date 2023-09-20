الانفصاليون في قره باغ يعلنون إلقاء أسلحتهم ووقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ، اليوم الأربعاء، أنهم سيوقفون إطلاق النار وسيلقون أسلحتهم، في إشارة إلى انتهاء عملية «مكافحة الإرهاب» التي بدأتها القوات الأذربيجانية قبل يوم في المنطقة المتنازع عليها.



وقالت الرئاسة المعلنة للمنطقة في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي «عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني قره باغ، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة 13.00 (09.00 بتوقيت غرينتش) في 20 سبتمبر 2023»، حسب وكالة فرانس برس.

32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح في قره باغ

وأعلنت أرمينيا في وقت سابق الأربعاء أن 32 شخصًا قتلوا وأكثر من 200 جرحوا في أقل من 24 ساعة في العملية العسكرية التي تشنها أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.



وقالت أمينة المظالم المكلفة حقوق الإنسان في أرمينيا أناهيت مناسيان على «فيسبوك»: «نتيجة القصف هناك حاليًا 32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح». وأضافت أن سبعة من القتلى مدنيون بينهم طفلان.

وفي وقت سابق، قالت قوات حفظ السلام الروسية إنها أجلت أكثر من 2000 مدني، بينهم أكثر من 1000 طفل، من المناطق «الأشد خطورة» في ناغورني قره باغ، غداة إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.