بلدية عاصمة ناغورني قره باغ تدعو المدنيين إلى الاحتماء وعدم الفرار

دعت بلدية ستيباناكرت، عاصمة ناغورني قره باغ، اليوم الأربعاء السكّان إلى ملازمة الملاجئ وعدم الفرار، غداة إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا، وفق وكالة فرانس برس.
وقالت البلدية في بيان «المغادرة ليست ضرورية في الوقت الحالي، نطلب منكم احترام قواعد السلامة والبقاء في الأقبية والملاجئ»، مضيفة أنها «ستقدّم معلومات إضافية في حال كان الإجلاء ضروريًا».
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري للقتال في قره باغ
الرئيس الأذري لبلينكن: عملية قره باغ ستتوقف لو سلم الانفصاليون الأرمن أسلحتهم
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري للقتال
وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى «وقف فوري للقتال» في إقليم ناغورني قره باغ حيث شنت أذربيجان عملية عسكرية ضد قوات انفصالية. وقال الناطق ستيفان دوجاريك إن «الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي»،
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