بلدية عاصمة ناغورني قره باغ تدعو المدنيين إلى الاحتماء وعدم الفرار

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بلدية ستيباناكرت، عاصمة ناغورني قره باغ، اليوم الأربعاء السكّان إلى ملازمة الملاجئ وعدم الفرار، غداة إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت البلدية في بيان «المغادرة ليست ضرورية في الوقت الحالي، نطلب منكم احترام قواعد السلامة والبقاء في الأقبية والملاجئ»، مضيفة أنها «ستقدّم معلومات إضافية في حال كان الإجلاء ضروريًا».

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