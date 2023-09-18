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مقتل 3 عناصر من القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق بقصف مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 07:48 مساء
مقتل 3 عناصر من القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق بقصف مسيرة
قوات تابعة للعناصر الأمنية في إقليم كردستان العراق. (الإنترنت)
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قتل ثلاثة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، إثر قصف «بطائرة مسيّرة» الإثنين استهدف مطاراً زراعياً في محيط السليمانية، كما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

واستهدف القصف مطار عربت الصغير الواقع جنوب مدينة السليمانية، والذي يستخدم للطائرات الخاصة برشّ المبيدات الزراعية. وقال الجهاز في بيان إنه «للأسف أسفر القصف عن استشهاد ثلاثة من رفاقنا البيشمركة في قوة مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح»، من دون أن يحدّد الجهة المسؤولة عن القصف، بحسب «فرانس برس».

وتقود تركيا حملة طويلة الأمد في العراق وسورية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تعتبرها أنقرة جميعًا جماعات إرهابية.

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والشهر الماضي، أعلنت السلطات في إقليم كردستان في شمال العراق مقتل عنصرين في حزب العمال الكردستاني وإصابة أربعة آخرين بجروح في قصف نفّذته مسيّرتان تركيّتان في الإقليم العراقي المتمتّع بحكم ذاتي. وأواخر يوليو، قُتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في قصف مماثل في شمال العراق.

وتقيم أنقرة منذ 25 عامًا قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. وأواخر مايو، قتل بقصف تركي في سنجار ثلاثة مقاتلين إيزيديين من «وحدات حماية سنجار»، وهي مجموعة مسلحة لمقاتلين إيزيديين مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. ووقع قصف مماثل في فبراير ومارس.

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