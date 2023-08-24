مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة إلى تركيا في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في قصف بطائرة مسيّرة منسوب إلى تركيا في شمال العراق، هو الثاني من نوعه اليوم الخميس، ما يرفع حصيلة قتلى الحزب في يوم واحد إلى سبعة، وفق مصادر رسمية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إنّ «طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت قرية في هضاب ميرجامير في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل يوم الخميس مما أسفر عن مقتل اثنين من قياديي حزب العمال الكردستاني واثنين آخرين من فريق الإنقاذ التابع للحزب».

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وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في وقت سابق مقتل ثلاثة من عناصر الحزب في قصف مماثل استهدف سيارتهم صباح اليوم الخميس.