مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل جنديان سوريان، وأصيب ستة آخرون بجروح في قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية غرب البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله «في تمام الساعة 17,22 من بعد ظهر اليوم (14,22 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفًا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس»، ما أدى إلى «استشهاد عسكريَين، وإصابة ستة آخرين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية»، بحسب «فرانس برس».

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة، وأخرجت الضربات الإسرائيلية مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة إثر استهدافهما.

خروج مطار حلب عن الخدمة

وخرج مطار حلب بشمال البلاد عن الخدمة في أواخر أغسطس جراء قصف إسرائيلي طاله، وفق الإعلام الرسمي السوري، في استهداف هو الرابع منذ مطلع العام.

- خروج مطار حلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

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وتندّد دمشق بانتظام بالقصف الإسرائيلي الذي يطال أراضيها وتعتبره «عدواناً» على سيادتها. وغالباً ما تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرّك لإلزام إسرائيل الكفّ عن استهداف أراضيها الذي تصفه بـ«انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة».

وتسبب النزاع منذ اندلاعه في سورية في منتصفمارس 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.