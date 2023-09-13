  • Alwasat News
Atwasat

مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 07:18 مساء
مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس
قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في سورية. (الإنترنت)
alwasat radio

قُتل جنديان سوريان، وأصيب ستة آخرون بجروح في قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية غرب البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله «في تمام الساعة 17,22 من بعد ظهر اليوم (14,22 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفًا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس»، ما أدى إلى «استشهاد عسكريَين، وإصابة ستة آخرين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية»، بحسب «فرانس برس».

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة، وأخرجت الضربات الإسرائيلية مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة إثر استهدافهما.

خروج مطار حلب عن الخدمة
وخرج مطار حلب بشمال البلاد عن الخدمة في أواخر أغسطس جراء قصف إسرائيلي طاله، وفق الإعلام الرسمي السوري، في استهداف هو الرابع منذ مطلع العام. 

-  خروج مطار حلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي
-  23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية

وتندّد دمشق بانتظام بالقصف الإسرائيلي الذي يطال أراضيها وتعتبره «عدواناً» على سيادتها. وغالباً ما تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرّك لإلزام إسرائيل الكفّ عن استهداف أراضيها الذي تصفه بـ«انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة».

وتسبب النزاع منذ اندلاعه في سورية في منتصفمارس 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض

تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة

بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا

فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا
«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فون دير لاين: أوكرانيا اتخذت خطوات كبيرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
فون دير لاين: أوكرانيا اتخذت خطوات كبيرة للانضمام إلى الاتحاد ...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
بوتين يرى «إمكانات» لتعاون عسكري مع كوريا الشمالية
بوتين يرى «إمكانات» لتعاون عسكري مع كوريا الشمالية
44 مسيَّرة روسية تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب
44 مسيَّرة روسية تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب
الصين تنفي حظر هواتف «آيفون» بعد تقارير حول مشكلات أمنية محتملة
الصين تنفي حظر هواتف «آيفون» بعد تقارير حول مشكلات أمنية محتملة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
المزيد
مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس
مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس...
غوتيريس يطالب بالتزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد لقاء بوتين وكيم
غوتيريس يطالب بالتزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية ......
مقتل 56 شخصًا في حريق بمبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية
مقتل 56 شخصًا في حريق بمبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية...
الصين تنفي حظر هواتف «آيفون» بعد تقارير حول مشكلات أمنية محتملة
الصين تنفي حظر هواتف «آيفون» بعد تقارير حول مشكلات أمنية ......
44 مسيَّرة روسية تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب
44 مسيَّرة روسية تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر ......
المزيد