  • Alwasat News
Atwasat

23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 07:53 مساء
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية
عنصر تابع للفصائل المسلحة في سورية. (الإنترنت)
alwasat radio

أسفرت اشتباكات وقعت، الأحد، في شمال شرق سورية بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا عن 23 قتيلًا بعدما حاولت الفصائل المذكورة تنفيذ عملية تسلل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «قُتل 18 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا وخمسة من قوات النظام في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل الفصائل إلى منطقة تل تمر في ريف الحسكة الغربي»، لافتًا الى إصابة آخرين بحسب «فرانس برس».

 إسقات طائرتين مسيَّرتين 
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم، أنها أسقطت طائرتين مسيَّرتين تابعتين لتنظيمات مسلحة في منطقة ريف إدلب. وأضافت، في بيان: «أحبطت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي، هجومًا للتنظيمات المسلحة وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، ودمرت عربة مدرعة» كانوا يستخدمونها لإطلاق الصواريخ.

-  اشتباكات متفرقة في 3 قرى شرق سورية بالتزامن مع حظر تجول بدير الزور
-  22 قتيلًا في اشتباكات بين «سوريا الديموقراطية» ومسلحين محليين شرق سورية
-  مقتل 11 جنديًا في هجوم لفصائل «متطرفة» في شمال غرب سورية

وتابعت: «أسقطت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف إدلب طائرتين مسيَّرتين حاول من خلالهما المسلحون استهداف المناطق المدنية الآمنة وبعض النقاط العسكرية».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير حليم - سبتمبر!

كاريكاتير حليم - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم ...
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما

وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة

الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير ...
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اشتباكات متفرقة في 3 قرى شرق سورية بالتزامن مع حظر تجول بدير الزور
اشتباكات متفرقة في 3 قرى شرق سورية بالتزامن مع حظر تجول بدير ...
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات «الأقصى»
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات «الأقصى»
جثث متفحمة وممزقة.. 20 قتيلا مدنيا في غارة جوية على الخرطوم
جثث متفحمة وممزقة.. 20 قتيلا مدنيا في غارة جوية على الخرطوم
العراق ينشر قوات أمن بمدينة كركوك النفطية بعد مقتل 4 في اشتباكات
العراق ينشر قوات أمن بمدينة كركوك النفطية بعد مقتل 4 في اشتباكات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد...
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح ......
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف ......
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان...
حالتا إصابة خلال إطلاق نار قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية
حالتا إصابة خلال إطلاق نار قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة ......
المزيد
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا ......
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال ......
25 قتيلا خلال 48 ساعة في السودان إثر غارة جوية وتبادل نيران
25 قتيلا خلال 48 ساعة في السودان إثر غارة جوية وتبادل نيران...
العراق ينشر قوات أمن بمدينة كركوك النفطية بعد مقتل 4 في اشتباكات
العراق ينشر قوات أمن بمدينة كركوك النفطية بعد مقتل 4 في ......
جثث متفحمة وممزقة.. 20 قتيلا مدنيا في غارة جوية على الخرطوم
جثث متفحمة وممزقة.. 20 قتيلا مدنيا في غارة جوية على الخرطوم...
المزيد