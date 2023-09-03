23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت اشتباكات وقعت، الأحد، في شمال شرق سورية بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا عن 23 قتيلًا بعدما حاولت الفصائل المذكورة تنفيذ عملية تسلل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «قُتل 18 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا وخمسة من قوات النظام في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل الفصائل إلى منطقة تل تمر في ريف الحسكة الغربي»، لافتًا الى إصابة آخرين بحسب «فرانس برس».

إسقات طائرتين مسيَّرتين

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم، أنها أسقطت طائرتين مسيَّرتين تابعتين لتنظيمات مسلحة في منطقة ريف إدلب. وأضافت، في بيان: «أحبطت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي، هجومًا للتنظيمات المسلحة وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، ودمرت عربة مدرعة» كانوا يستخدمونها لإطلاق الصواريخ.

- اشتباكات متفرقة في 3 قرى شرق سورية بالتزامن مع حظر تجول بدير الزور

- 22 قتيلًا في اشتباكات بين «سوريا الديموقراطية» ومسلحين محليين شرق سورية

- مقتل 11 جنديًا في هجوم لفصائل «متطرفة» في شمال غرب سورية

وتابعت: «أسقطت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف إدلب طائرتين مسيَّرتين حاول من خلالهما المسلحون استهداف المناطق المدنية الآمنة وبعض النقاط العسكرية».