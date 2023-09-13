بوتين يلمح إلى استعداد روسيا لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية

القاهرة - بوابة الوسط

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية، وذلك لدى لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله «لهذا السبب جئنا إلى هنا. زعيم كوريا الشمالية يبدي اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الفضائي»، حسب وكالة «فرانس برس».

محادثات حول جميع الملفات

وقال بوتين إنه سيناقش مع أونغ «كافة المواضيع» خلال لقائهما الأربعاء، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات ستشمل التعاون العسكري، حسبما ذكرت وكالات روسية.

ونقلت عن بوتين قوله «سنناقش كافة المواضيع دون تسرّع. لدينا الوقت لذلك».