  • Alwasat News
Atwasat

بوتين يلمح إلى استعداد روسيا لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 07:28 صباحا
بوتين يلمح إلى استعداد روسيا لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية
بوتين خلال استقباله زعيم كوريا الشمالية في قاعدة فوستوتشني الفضائية، 13 سبتمبر 2023. (صورة من مقطع فيديو)
alwasat radio

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية، وذلك لدى لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله «لهذا السبب جئنا إلى هنا. زعيم كوريا الشمالية يبدي اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الفضائي»، حسب وكالة «فرانس برس».

محادثات حول جميع الملفات
وقال بوتين إنه سيناقش مع أونغ «كافة المواضيع» خلال لقائهما الأربعاء، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات ستشمل التعاون العسكري، حسبما ذكرت وكالات روسية.

ونقلت عن بوتين قوله «سنناقش كافة المواضيع دون تسرّع. لدينا الوقت لذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات

هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن

مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية

انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي

«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا

مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين وكيم يتفقدان منشآت لجمع وإطلاق صواريخ فضائية
بوتين وكيم يتفقدان منشآت لجمع وإطلاق صواريخ فضائية
بدء المحادثات بين بوتين وكيم في قاعدة فوستوتشني الفضائية
بدء المحادثات بين بوتين وكيم في قاعدة فوستوتشني الفضائية
زعيم كوريا الشمالية: سنقف على الدوام مع روسيا
زعيم كوريا الشمالية: سنقف على الدوام مع روسيا
كيم: سنضع العلاقات مع روسيا على رأس الأولويات
كيم: سنضع العلاقات مع روسيا على رأس الأولويات
كيم: لقائي بوتين نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات
كيم: لقائي بوتين نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
المزيد
فون دير لاين: أوكرانيا اتخذت خطوات كبيرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
فون دير لاين: أوكرانيا اتخذت خطوات كبيرة للانضمام إلى ......
بوتين وكيم يختتمان ساعتين من المحادثات
بوتين وكيم يختتمان ساعتين من المحادثات...
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد...
كيم: لقائي بوتين نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات
كيم: لقائي بوتين نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات...
كيم: سنضع العلاقات مع روسيا على رأس الأولويات
كيم: سنضع العلاقات مع روسيا على رأس الأولويات...
المزيد