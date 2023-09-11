واشنطن: لقاء بوتين وكيم يظهر «استجداء» الرئيس الروسي للمساعدة

القاهرة - بوابة الوسط

علقت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، على الزيارة المرتقبة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا، بأن لقاء فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون يظهر «استجداء» الرئيس الروسي للمساعدة، محذّرة من أن أي اتفاق في شأن أسلحة بين البلدين سيؤدي إلى فرض عقوبات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحفيين «باضطراره للسفر عبر بلاده للقاء شخص منبوذ دوليًا لطلب المساعدة في حرب كان يتوقع أن ينتصر فيها في شهرها الأول، يمكنني أن أصف ذلك بأنه استجداء للمساعدة». وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن كيم سيقوم «بزيارة رسمية» لروسيا «في الأيام المقبلة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أونغ سيزور روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، فيما ذكرت تقارير أن قطار زعيم الدولة المعزولة غادر متوجهًا إلى الحدود.

ويعتقد مراقبون أن بوتين يسعى للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، فيما تقول تقارير إن كيم يبحث عن تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية، إضافة إلى مساعدات غذائية للدولة الفقيرة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم «سيزور في وقت قريب الاتحاد الروسي بدعوة من بوتين». وأضافت أن «الرفيق المحترم كيم جونغ أون سيلتقي ويجري محادثة مع الرفيق بوتين خلال الزيارة». بدوره أكد الكرملين، الإثنين، أن كيم سيزور روسيا «في الأيام المقبلة».

قطار مصفّح إلى فلاديفوستوك

ويضع ذلك الإعلان حدًا لأيام من التكهنات بشأن الزيارة، بعد أن قال مسؤولون أميركيون وآخرون لصحيفة «نيويورك تايمز» في نهاية الأسبوع الماضي: إن كيم، الذي نادرًا ما يغادر بلده، سيتوجه على الأرجح على متن قطار مصفّح إلى فلاديفوستوك لمحادثات مع بوتين بشأن صفقات أسلحة مع بوتين. ولم يغادر كيم كوريا الشمالية منذ تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول لم تسمه أن «أجهزة الاستخبارات تعتقد أن القطار المفترض أنه يقل كيم جونغ أون، يتوجه إلى فلاديفوستوك»، وقالت هيئة البث «واي تي إن» إن سيول «تتوقع أن يعقد الزعيم كيم اجتماعًا مع الرئيس الروسي بوتين بعد غدٍ تقريبًا» الأربعاء.

- زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين

- كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا في الذكرى الـ75 لتأسيسها بحضور روسي وصيني

- بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية «على كل المحاور»

وروسيا الحليف التاريخي لبيونغ يانغ داعم أساسي للدولة المعزولة منذ عقود، وتعود العلاقات بينهما إلى تأسيس كوريا الشمالية قبل 75 عامًا. وأشاد بوتين في يوليو بـ«دعم (بيونغ يانغ) الراسخ للعمليات العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا». وتعد كوريا الشمالية وزعيمها كيم من أشد الداعمين لغزو موسكو لأوكرانيا.

وتخشى دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة من أن بيونغ يانغ قد تلجأ إلى تزويد روسيا بصواريخ وقذائف. وستستضيف فلاديفوستوك «المنتدى الاقتصادي الشرقي» حتى يوم الأربعاء.