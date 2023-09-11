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زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 04:39 مساء
زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين
زعيم كوريا الشمالية يستقل القطار الذي يتحرك به. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أونغ سيزور روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، فيما ذكرت تقارير أن قطار زعيم الدولة المعزولة غادر متوجهًا إلى الحدود.

ويعتقد مراقبون أن بوتين يسعى للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، فيما تقول تقارير إن كيم يبحث عن تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية، إضافة إلى مساعدات غذائية للدولة الفقيرة، بحسب «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم «سيزور في وقت قريب الاتحاد الروسي بدعوة من بوتين». وأضافت أن «الرفيق المحترم كيم جونغ أون سيلتقي ويجري محادثة مع الرفيق بوتين خلال الزيارة». بدوره أكد الكرملين، الإثنين، أن كيم سيزور روسيا «في الأيام المقبلة».

قطار مصفّح إلى فلاديفوستوك
ويضع ذلك الإعلان حدًا لأيام من التكهنات بشأن الزيارة، بعد أن قال مسؤولون أميركيون وآخرون لصحيفة «نيويورك تايمز» في نهاية الأسبوع الماضي: إن كيم، الذي نادرًا ما يغادر بلده، سيتوجه على الأرجح على متن قطار مصفّح إلى فلاديفوستوك لمحادثات مع بوتين بشأن صفقات أسلحة مع بوتين. ولم يغادر كيم كوريا الشمالية منذ تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول لم تسمه أن «أجهزة الاستخبارات تعتقد أن القطار المفترض أنه يقل كيم جونغ أون، يتوجه إلى فلاديفوستوك»،  وقالت هيئة البث «واي تي إن» إن سيول «تتوقع أن يعقد الزعيم كيم اجتماعًا مع الرئيس الروسي بوتين بعد غدٍ تقريبًا» الأربعاء.

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وروسيا الحليف التاريخي لبيونغ يانغ داعم أساسي للدولة المعزولة منذ عقود، وتعود العلاقات بينهما إلى تأسيس كوريا الشمالية قبل 75 عامًا. وأشاد بوتين في يوليو بـ«دعم (بيونغ يانغ) الراسخ للعمليات العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا». وتعد كوريا الشمالية وزعيمها كيم من أشد الداعمين لغزو موسكو لأوكرانيا.

وتخشى دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة من أن بيونغ يانغ قد تلجأ إلى تزويد روسيا بصواريخ وقذائف. وستستضيف فلاديفوستوك «المنتدى الاقتصادي الشرقي» حتى يوم الأربعاء.

البيت الأبيض: كوريا الشمالية ستدفع الثمن 
وحذّر البيت الأبيض كوريا الشمالية هذا الشهر من أنها «ستدفع الثمن» في حال زودت موسكو بأسلحة لحربها في أوكرانيا. وقالت واشنطن إن روسيا قد تستخدم أسلحة من كوريا الشمالية لمهاجمة الإمدادات الغذائية الأوكرانية والبنية التحتية للتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء «لمحاولة احتلال أراض تابعة لدولة أخرى ذات سيادة». 

وقال الخبير في شؤون كوريا الشمالية في جامعة كوكمين بسيول أندريه لانكوف، إن قمة بين بوتين هي جزء من «ابتزاز دبلوماسي لطيف» من موسكو لسول لأن روسيا لا تريد أن تزود كوريا الجنوبية كييف بالأسلحة. 

وسول من كبار مصدري الأسلحة، وقد باعت دبابات إلى بولندا حليفة كييف، لكن السياسة الداخلية القائمة منذ فترة طويلة تمنعها من بيع الأسلحة إلى دول تشهد نزاعات نشطة.

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