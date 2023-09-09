بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية «على كل المحاور»

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في بيونغ يانغ، داعيا إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية «على كل المحاور»، على ما أعلن الكرملين اليوم السبت.

وقال في برقية تهنئة إلى كيم: «أنا على ثقة بأننا بفضل جهودنا المشتركة سنواصل تعزيز علاقاتنا الثنائية على كل المحاور»، وفق وكالة «فرانس برس».

لقاء بوتين وكيم

جاء ذلك قبل أقل من أسبوع من إعلان البيت الأبيض أن الزعيم الكوري الشمالي يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي في روسيا، في إطار «مفاوضات الأسلحة» الجارية بين البلدين، بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، الإثنين الماضي: «كما سبق لنا أن حذّرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتقدم بشكل حثيث، ولدينا معلومات مفادها أنه من المتوقع أن تتواصل هذه المحادثات، لتشمل حوارا دبلوماسيا في روسيا على مستوى القادة».

بينما علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أنباء لقاء قريب بين كيم وبوتين قريبا، قائلا: «كلا، لا يمكننا تأكيد ذلك». وأضاف: «ليس لدينا ما نقوله حول هذه المسألة».