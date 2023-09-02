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قبرص.. توقيف 13 شخصًا في أعمال عنف استهدفت مهاجرين وممتلكاتهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 07:07 مساء
قبرص.. توقيف 13 شخصًا في أعمال عنف استهدفت مهاجرين وممتلكاتهم
تظاهرة معارضة للهجرة في قبرص. (الإنترنت)
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أفادت الشرطة القبرصية، السبت، أنها أوقفت 13 شخصًا، بعدما تحولت مسيرة مناهضة للمهاجرين في ليماسول، ثاني أكبر مدينة في الجزيرة، إلى أعمال عنف، جرى خلالها تخريب ممتلكات.

وأضافت الشرطة أن خمسة أشخاص أصيبوا خلال الاضطرابات التي اندلعت مساء الجمعة في المدينة الساحلية جنوب البلاد بعد خروج نحو 500 شخص إلى الشوارع للمشاركة في المسيرة.

وأشارت إلى أن المتظاهرين أحرقوا صناديق القمامة، وخربوا واجهات بعض المتاجر، بينما نقلت وسائل إعلام قبرصية عن شهود أن بعضهم هاجموا أجانب. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وكان بعضهم ملثمين، وحملوا لافتة ترفض استقبال اللاجئين، بحسب «يورو نيوز».

وجاءت أعمال العنف بعد أيام من اعتقال نحو 20 شخصًا خلال صدامات عنيفة بين قبارصة ومهاجرين بالقرب من منتجع بافوس غرب البلاد؛ حيث بدأت السلطات في إخراج سوريين من مجمع سكني بعد تلقيها شكاوى.

 ستة بالمئة من سكان الجزيرة
تقول قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي إنها في «خط المواجهة» على طريق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. وتظهر أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي أن قبرص تلقت أكبر عدد من طلبات اللجوء مقارنة بعدد سكانها في الكتلة التي تضم 27 دولة.

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وقالت السلطات هذا الأسبوع إن المهاجرين يشكلون ما يقدر بنحو ستة بالمئة من سكان الجزيرة، في حين يبلغ ذلك نحو واحد بالمئة في المتوسط في سائر بلدان الاتحاد الأوروبي.

عقد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اجتماعًا طارئًا، السبت، لبحث الاضطرابات في ليماسول مع قائد الشرطة ووزيري العدل والداخلية. وهذا هو الاجتماع الطارئ الثاني خلال أسبوع بعد جلسة الثلاثاء عقب أحداث العنف في بافوس.

انخفاض عدد طالبي اللجوء في قبرص بنسبة 53%
وقال خريستودوليدس للصحفيين بلهجة غاضبة «ليس هناك الكثير مما يمكن قوله بخلاف الصور المحرجة التي رأيناها. ... هذا لا علاقة له بالتعامل مع الهجرة». وأضاف «لو أن كل المتورطين في أحداث ليماسول يحبون بلدنا أو يكترثون له، لما أتوا بمثل هذه الأفعال التي تهين بلدنا قبل كل شيء».

وعلى الرغم من التوتر، انخفض عدد المهاجرين الذين طلبوا اللجوء في قبرص بنسبة 53% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية. وأظهرت الأرقام أن أكثر من 10600 شخص تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في الفترة من مارس إلى يوليو 2022، مقارنة مع 4976 شخصًا في الفترة نفسها من هذا العام.

لكن بيانات الشرطة تظهر ارتفاعًا في عدد المهاجرين الذين يصلون من طريق البحر، مع استقبال أكثر من 500 مهاجر على متن 45 قارب صيد صغيرًا أو زوارق مطاطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم العظمى من سورية.

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