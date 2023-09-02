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الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تهرب وقودًا في مياه الخليج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 06:43 مساء
الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تهرب وقودًا في مياه الخليج
صورة وزعها الجيش الإيراني تُظهر سفينة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني خلال مناورات عسكرية بحرية بين إيران وروسيا والصين في خليج عمان. (أ ف ب)
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ضبطت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني سفينة «تنقل وقودًا مهربًا» في مياه الخليج، وأوقفت أربعة من أفراد طاقمها على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، السبت.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزجان الساحلية مجتبى كهرماني قوله «عثر على أكثر من 50 ألف لتر من الوقود المهرب». وأضاف أن بحرية الحرس الثوري الإيراني «صادرت» السفينة و«أوقفت أربعة أشخاص» خلال العلمية، بحسب «فرانس برس».

 توجيه الوقود إلى «شبكة التوزيع القانونية»
ولم يكشف على الفور عن مصدر السفينة أو تاريخ العملية. وقال كهرماني إن الوقود سيوجه إلى «شبكة التوزيع القانونية» في البلاد. وعزز الجيش الأميركي في الأسابيع الأخيرة وجوده في مياه الخليج بعدما اتهم إيران باحتجاز أو محاولة اعتراض سفن في هذا الممر الحيوي.

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في السادس من يوليو، قالت البحرية الأميركية إن الحرس الثوري صادر سفينة تجارية في الخليج غداة اتهامها القوات الإيرانية بمحاولتين مماثلتين قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت إيران في وقت لاحق إن السفينة التي اعترضتها في مياه الخليج كانت تنقل «أكثر من نصف مليون من الوقود المهرب».

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