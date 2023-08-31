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ارتفاع حصيلة قتلى حريق جوهانسبرغ إلى 73 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 12:21 مساء
ارتفاع حصيلة قتلى حريق جوهانسبرغ إلى 73 شخصا
عناصر إطفاء يكافحون حريقا اندلع في مبنى في جوهانسبرغ، 31 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ، الخميس، إلى 73 شخصا، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة.

وأصيب العشرات، بعضهم يعاني استنشاق الدخان، ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات محلية، على ما أوضح الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي، وأضاف: «هناك حتى الآن 73 قتيلا، و52 شخصا مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية. وتابع مولودزي: «نتحرك طابقا تلو الآخر لانتشال الجثث»، وتوقع ارتفاع عدد القتلى.

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أسباب الحريق لا تزال غير معروفة
لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا. وقال مولودزي إن المبنى يقع في حي فقير في ما كان يشكل في السابق منطقة أعمال في المركز الاقتصادي بجنوب أفريقيا.

وأضاف أن «كثرا» ربما احتجزوا في الداخل عندما اندلع الحريق، معربا عن اعتقاده أن بعضهم كانوا يسكنون المبنى بشكل غير قانوني.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى الذي بدت نوافذه محترقة.

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