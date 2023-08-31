حصيلة ضحايا حريق جوهانسبرغ المروع تصل إلى 63 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ اليوم الخميس إلى 63 شخصا، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي «هناك حتى الآن 63 قتيلا، و43 شخصا مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية»، حسب وكالة «فرانس برس».