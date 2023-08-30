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قائد الحرس الجمهوري في الغابون لجريدة «لوموند»: علي بونغو أحيل إلى التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 05:26 مساء
قائد الحرس الجمهوري في الغابون لجريدة «لوموند»: علي بونغو أحيل إلى التقاعد
جنود غابونيون يحملون الجنرال بريس أوليغي نغيما (في الوسط)، رئيس الحرس الرئاسي للرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا. (الإنترنت)
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قال قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي شارك في الانقلاب لجريدة «لوموند» الفرنسية الأربعاء، إن الرئيس علي بونغو أونديمبا «أحيل إلى التقاعد».

وصرّح الجنرال نغيما أن بونغو الذي وُضِع قيد الإقامة الجبرية «أحيل على التقاعد ولديه كل حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر». وأضاف: «لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته»، بحسب «فرانس برس».

الشخص الذي سيقود الفترة الانتقالية
وقال نغيما للجريدة الفرنسية «لم أعلن نفسي بعد (قائدًا للمرحلة الانتقالية)، ولا أفكر في أي شيء في الوقت الحالي»، وأضاف «إنها مسألة سنناقشها مع جميع الجنرالات». وأكد أنه «سنحاول التوصل إلى توافق. سيطرح الجميع أفكارا وسيت اختيار أفضلها، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي سيقود الفترة الانتقالية».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مجموعة من العسكريين في بيان متلفز إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى «إنهاء النظام القائم» للرئيس علي بونغو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إعادة انتخاب بونغو لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% في المئة من الأصوات في الانتخابات  الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

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