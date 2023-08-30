تطورات انقلاب الغابون: قائد الحرس الجمهوري يترأس «اللجنة الانتقالية» وبونغو يناشد العالم من إقامته الجبرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب في الغابون صباح الأربعاء وشكلوا «لجنة الانتقال وإعادة بناء المؤسسات» أنهم عيَّنوا قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغويما رئيسًا لهذه الجنة.

وجاء في بلاغ «لجنة الانتقال»: «نحيط الرأي العام الوطني والدولي علمًا بأن الجنرال بريس أوليغي نغويما جرى تعيينه رئيسًا للجنة الانتقال وإعادة بناء المؤسسات وسيتولى مسؤولية إدارة البلاد». وأظهرت لقطات تناقلتها وسائل إعلام حشدًا من الجنود وهم يهتفون «أوليغي رئيسًا»، وفق «روسيا اليوم».

بونغو «قيد الإقامة الجبرية»

كما أعلن العسكريون في بيان متلفز أن الرئيس علي بونغو أونديمبا وضع «قيد الإقامة الجبرية «محاطًا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه وعدد من كبار المسؤولين بتهمة «الخيانة العظمى».

- رئيس الغابون علي بونغو يدعو أصدقاءه إلى «رفع أصواتهم» بعد الانقلاب

- انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية

وذكر البيان أنه «جرى توقيف» نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، ورئيس مكتب بونغو، إيان غيزلان نغولو، ونائب رئيس مكتبه محمد علي ساليو، وعبدالحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديمقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.

«الخيانة العظمى واختلاس أموال»

وأوضح أنهم أوقفوا خصوصًا بتهم «الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات».

وصباح اليوم، فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إعادة انتخاب بونغو رئيسًا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أعلنت مجموعة من العسكريين في بيان تُلي عبر التلفزيون «إنهاء النظام القائم»، بما في ذلك إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، إضافة إلى إغلاق الحدود «حتى إشعار آخر».