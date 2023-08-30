الاتحاد الأفريقي يدين محاولة الانقلاب في الغابون ويدعو إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الأربعاء، إنه «يدين بشدة» ما وصفها بمحاولة انقلاب في الغابون.

وأعلن عسكريون انقلابيون في الدولة الغنية بالنفط الواقعة وسط أفريقيا في وقت سابق الأربعاء أنهم استولوا على السلطة بعد انتخابات متنازع عليها، فيما وصفه فكي أيضًا بأنه «انتهاك صارخ» لمبادئ الاتحاد الأفريقي، ودعا «الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان سلامة رئيس الجمهورية (علي بونغو أونديمبا) وأفراد عائلته وكذلك أفراد حكومته»، بحسب «فرانس برس».

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وأعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب في الغابون صباح الأربعاء تشكيل «لجنة الانتقال وإعادة بناء المؤسسات» وأنهم عيَّنوا قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغويما رئيسًا لهذه الجنة.

وجاء في بلاغ «لجنة الانتقال»: «نحيط الرأي العام الوطني والدولي علمًا بأن الجنرال بريس أوليغي نغويما جرى تعيينه رئيسًا للجنة الانتقال وإعادة بناء المؤسسات وسيتولى مسؤولية إدارة البلاد». وأظهرت لقطات تناقلتها وسائل إعلام حشدًا من الجنود وهم يهتفون «أوليغي رئيسًا»، وفق «روسيا اليوم».

بونغو «قيد الإقامة الجبرية»

كما أعلن العسكريون في بيان متلفز أن الرئيس علي بونغو أونديمبا وُضِع «قيد الإقامة الجبرية «محاطًا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه وعدد من كبار المسؤولين بتهمة «الخيانة العظمى».

وذكر البيان أنه «جرى توقيف» نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، ورئيس مكتب بونغو، إيان غيزلان نغولو، ونائب رئيس مكتبه محمد علي ساليو، وعبدالحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديمقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.