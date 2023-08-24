إيران تعتبر انضمامها إلى «بريكس» نجاحا لسياستها الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

رحب مسؤول إيراني، اليوم الخميس، بانضمام بلاده إلى مجموعة «بريكس» للدول الناشئة التي ضمت حتى الآن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووصف دعوة المجموعة طهران بأنها «نجاح استراتيجي لسياسة إيران الخارجية»، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».

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وكتب المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، محمد جمشيدي، إن «العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية»، وفق تغريدة على منصة «إكس».

دعوة 6 دول للانضمام إلى «بريكس»

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جلسة بقمة «بريكس»، منذ قليل، أن المجموعة ستدعو دول «الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا» للانضمام إليها، وستكون عضويتهم سارية منذ الأول من يناير 2024.

وأوضح رامافوزا أن المجموعة تعد شراكة متكافئة للدول التي تتبنى آراء مختلفة لكنها ترى مستقبلا مشتركا، مضيفا: «اعتمدنا الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية التوسيع، وسوف تكون هناك مراحل لاحقة، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم».