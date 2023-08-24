بن زايد: نقدر موافقة قادة «بريكس» على ضم الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

علق رئيس الإمارات محمد بن زايد على دعوة قادة «بريكس» بلاده إلى الانضمام للمجموعة اليوم الخميس.

وقال بن زايد في تغريدة على منصة «إكس»: «نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة».

وأضاف رئيس الإمارات: «نتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».

دعوة لضم مصر والإمارات والسعودية إلى «بريكس»

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جلسة بقمة «بريكس»، منذ قليل، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها، وستكون عضويتهم سارية منذ الأول من يناير 2024.

وأوضح رامافوزا أن المجموعة تعد شراكة متكافئة للدول التي تتبنى آراء مختلفة لكنها ترى مستقبلا مشتركا، مضيفًا: «اعتمدنا الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية التوسيع، وسوف تكون هناك مراحل لاحقة، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم».