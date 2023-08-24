اليابان تبدأ تصريف مياه محطة نووية في المحيط الهادئ.. والصين تندد

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة «فوكوشيما دايشي» النووية اليوم الخميس على ما أظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة «تيبكو».

وشغل القائمون على المحطة مضخاتها، وفتحوا الصمامات لنقل المياه إلى المحيط، وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء «التريتيوم» الذي لا يشكل خطرا إلا لو تركز بكميات كبيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

تنديد صيني

من جانبها، نددت الصين ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل «أناني وغير مسؤول».

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية».