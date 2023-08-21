  • Alwasat News
Atwasat

باكستان.. عمران خان يواجه اتهامات بتسريب أسرار الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 08:59 مساء
باكستان.. عمران خان يواجه اتهامات بتسريب أسرار الدولة
رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان. (الإنترنت)
alwasat radio

قال مصدر أمني رفيع، الإثنين، إن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقًا جنائيًا مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة.

وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها. ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عامًا في السجن؛ بل والإعدام، بحسب «رويترز».

وقال لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عامًا: إن البرقية كانت جزءًا من مؤامرة أميركية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022، لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا. وتنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.

سجن ومنع من السياسة
ويقضي خان حاليًا حكمًا بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات. وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق «تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية».

باكستان.. عمران خان يستأنف على الحكم بسجنه ومحاموه يطلبون الإفراج عنه بكفالة
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يطعن على حكم بسجنه

ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق. لكن مساعده المقرب زلفي بخاري قال: إن هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية، بعد أن أصبح القانون مثيرًا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.

وذكرت نسخة من القضية محل التحقيق اطلعت عليها «رويترز» أن خان ومساعديه «كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم، ويغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تطالب بتحقيق سعودي «معمق» في المزاعم بشأن قتل مهاجرين إثيوبيين

واشنطن تطالب بتحقيق سعودي «معمق» في المزاعم بشأن قتل مهاجرين إثيوبيين
فوز براعم الهلال والهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

فوز براعم الهلال والهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة
ماتيوس: هاري كين يستحق الـ100 مليون يورو وسيكون مولر الثاني

ماتيوس: هاري كين يستحق الـ100 مليون يورو وسيكون مولر الثاني
سوريون يحيون الذكرى العاشرة لهجوم كيميائي قتل 1400 شخص في الغوطة

سوريون يحيون الذكرى العاشرة لهجوم كيميائي قتل 1400 شخص في الغوطة
شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما
«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»
«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث

«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني

روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني
شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه

أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أمطار قياسية على كاليفورنيا بفعل العاصفة المدارية «هيلاري»
أمطار قياسية على كاليفورنيا بفعل العاصفة المدارية «هيلاري»
زيلينسكي في أثينا للقاء قادة أوروبيين ومن البلقان
زيلينسكي في أثينا للقاء قادة أوروبيين ومن البلقان
«إيكواس» ترفض إعلان انقلابيي النيجر عن فترة انتقالية لثلاث سنوات
«إيكواس» ترفض إعلان انقلابيي النيجر عن فترة انتقالية لثلاث سنوات
شكري وبلينكن يبحثان التطورات في السودان وليبيا والنيجر خلال اتصال هاتفي
شكري وبلينكن يبحثان التطورات في السودان وليبيا والنيجر خلال اتصال...
زيلينسكي: اليونان عرضت تدريب طيارينا على مقاتلات «إف-16»
زيلينسكي: اليونان عرضت تدريب طيارينا على مقاتلات «إف-16»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا...
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة ......
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج ......
المزيد
واشنطن تبيع مروحيات «أباتشي» بـ12 مليار دولار لبولندا
واشنطن تبيع مروحيات «أباتشي» بـ12 مليار دولار لبولندا...
واشنطن تعلن التزامها بإعادة الأوضاع في النيجر إلى ما كانت عليه
واشنطن تعلن التزامها بإعادة الأوضاع في النيجر إلى ما كانت ......
باكستان.. عمران خان يواجه اتهامات بتسريب أسرار الدولة
باكستان.. عمران خان يواجه اتهامات بتسريب أسرار الدولة...
زيلينسكي: اليونان عرضت تدريب طيارينا على مقاتلات «إف-16»
زيلينسكي: اليونان عرضت تدريب طيارينا على مقاتلات «إف-16»...
شكري وبلينكن يبحثان التطورات في السودان وليبيا والنيجر خلال اتصال هاتفي
شكري وبلينكن يبحثان التطورات في السودان وليبيا والنيجر خلال ......
المزيد