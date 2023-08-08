رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يطعن على حكم بسجنه

القاهرة - بوابة الوسط

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن موكله طعن، اليوم الثلاثاء، على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.

وقال المحامي نعيم بانجوتا، إن الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع قدم للمحكمة العليا في إسلام أباد، بحسب وكالة «رويترز».

وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني، لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

«تهم دوافعها سياسية»

وأوقف نجم الكريكت السابق في منزله السبت، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقا، إن دوافعها سياسية.

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ورُفعت الاثنين طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام أباد ولاهور للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، من شأنه أن يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.

كذلك، جرى تقديم التماس لطلب حبس خان في زنزانة تعد الظروف فيها مريحة نسبيا ومخصصة للشخصيات المهمة.