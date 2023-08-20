قمة «بريكس» تنطلق في جنوب أفريقيا الثلاثاء.. وبوتين يشارك عبر الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع قادة دول «بريكس» ذات الاقتصادات الناشئة والتي تمثّل نحو رُبع ثروة العالم، الثلاثاء المقبل في جوهانسبرغ في قمّة ترمي لتوسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية.

ويستضيف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا كلًا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في القمة السنوية للتكتّل والتي تستمر ثلاثة أيام، أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فسيشارك في القمّة عبر الفيديو، وفق وكالة «فرانس برس».

هل يخشى بوتين الذهاب إلى جنوب أفريقيا؟

وبعد تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيحضر قمة بريكس، قرّر بوتين الشهر الماضي عدم الذهاب إلى جوهانسبرغ في ضوء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقّه.

ومن المفترض نظريًا أن تقوم جنوب أفريقيا باعتقال بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وسيتوجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جوهانسبرغ بدلًا منه.

وتمثّل دول «بريكس» مليارات الأشخاص عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاوتة من النمو، لكنّها تتشارك أمرًا واحدًا: ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية.

وقال السفير الصيني في بريتوريا، تشن شياودونغ، للصحفيين الجمعة الماضي إن نظام الحُكم العالمي التقليدي أصبح معطّلًا وقاصرًا.

وأضاف أنّ دول «بريكس» أصبحت على نحو متزايد قوة راسخة في الدفاع عن العدالة الدولية.

40 دولة ترغب في الانضمام إلى «بريكس»

وهناك اهتمام متزايد بالتكتل؛ إذ أعربت 40 دولة على الأقلّ عن رغبتها في الانضمام إليه بينها 23 دولة قدّمت طلبات رسمية لنيل عضويته.

وقال مندوب جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس أنيل سوكلال للوكالة الفرنسية: إن أحد الأسباب التي تجعل الدول تصطف للانضمام إلى التكتّل هو «العالم الشديد الاستقطاب الذي نعيش فيه والذي زادت من استقطابه الأزمة الروسية - الأوكرانية حيث تُجبر البلدان على الانحياز إلى أحد الطرفين».

وأضاف أن دول الجنوب لا تريد أن يُملى عليها من تدعم وكيف تتصرف وكيف تدير شؤونها السيادية. إنها قوية بما يكفي الآن لتأكيد مواقفها.

وبحسب سوكلال فإن دول «بريكس» بعثت الأمل للدول التي تتطلّع إلى إعادة رسم الهيكل العالمي.

وتابع: «الأسواق الرئيسية الآن تقع في جنوب العالم (...) لكنّنا ما زلنا على الهامش من حيث صنع القرار العالمي».

التكتل أطلق في 2009 والقمة يشارك فيها مسؤولون من 50 دولة

وفي رأي المحاضر في السياسة الدولية في جامعة ليمبوبو ليبوغانغ ليغودي فإنّ العديد من الدول الحريصة على الانضمام إلى المجموعة تنظر إلى «بريكس» كبديل للهيمنة الحالية في الشؤون العالمية. وجرى إطلاق تكتّل «بريكس» رسميًا في العام 2009.

وخلال القمّة سيشارك مسؤولون من نحو 50 دولة أخرى في برنامج «أصدقاء بريكس» الذي سيُعقد في مركز للمؤتمرات في ساندتون بجوهانسبرغ.