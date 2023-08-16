«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا في إطار مباحثات على «تفاهم غير مكتوب» أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وأشارت الجريدة عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة، وفق وكالة «رويترز».

محاولات أميركية إيرانية لتخفيف التوتر

تأتي الأنباء في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإحياء محادثات أوسع نطاقا تتعلق ببرنامج إيران النووي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إنه سيرحب بأي خطوات إيرانية لخفض تصعيد «تهديدها النووي المتنامي».

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وذكرت «فاينانشال تايمز» أن تلك المناقشات جرت إلى جانب مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل السجناء الأسبوع الماضي. وسمحت إيران لأربعة أميركيين محتجزين لديها بالانتقال من سجن «إيفين» إلى الإقامة الجبرية وهناك محتجز أميركي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل.

وقالت مصادر لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران قد تطلق خمسة أميركيين معتقلين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.