رؤساء أركان دول «إكواس» يجتمعون الخميس لبحث الوضع في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس والجمعة في غانا لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية لوكالة «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع السبت الماضي لكن جرى إرجاؤه «لأسباب فنية»، ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة الجماعة نشر «قوة احتياط» تابعة لإكواس لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر في أعقاب انقلاب 26 يوليو على الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم، دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل.