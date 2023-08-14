إيران تشتبه في أجانب وراء هجوم مسلح على مرقد شيعي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، ثمانية أجانب يشتبه في أنهم على صلة بهجوم وقع أمس الأحد على مرقد شيعي في مدينة شيراز جنوب البلاد.

وأفاد موقع «نور نيوز» الإيراني بمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين فيما وصفه بأنه «هجوم إرهابي» على المرقد المعروف باسم «شاه شيراغ». وقالت السلطات إن رجلًا فتح النار في المرقد قبل اعتقاله.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية: إنه جرى تحديد هوية الجاني الرئيسي، وهو مواطن من طاجيكستان، بينما لا تزال جنسيات المشتبه بهم الآخرين غير معروفة.

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وجاء الهجوم بعد أقل من عام على هجوم مماثل استهدف المرقد نفسه. ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على المرقد. وقُتل 15 شخصًا في هجوم وقع في أكتوبر الماضي وأعلن تنظيم «داعش» وقتها مسؤوليته عنه.

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران من بينها تفجيران كبيران استهدفا البرلمان الإيراني ومرقد مؤسس جمهورية إيران الإسلامية آية الله روح الله الخميني في 2017.