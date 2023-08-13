أربعة قتلى في هجوم مسلّح على مرقد شيعي في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل أربعة أشخاص على الأقل الأحد في هجوم مسلَّح استهدف مرقدًا شيعيًا في مدينة شيراز في جنوب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الإعلام الرسمي في طهران.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي شنه رجلان مسلحان على «مرقد أحمد بن موسى الكاظم» بشاه جراغ في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن القتلى بينهم اثنان من خدمة المرقد وزائران اثنان، أصيبوا بإطلاق نار أثناء الحادث، مشيرة إلى أن الإرهابيين تمكنوا من التسلل إلى «مرقد شاه جراغ عبر باب المهدي (عج) لتنفيذ عمليتهم الاجرامية».

وفي يوم 26 أكتوبر 2022، استهدف هجوم إرهابي نفذه تنظيم «داعش» مرقد شاهجراغ وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 30 آخرين، من خدام وزوار المرقد، كما أصيب منفذ الهجوم بجروح خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ومن ثم لقي حتفه داخل المستشفى، وفق «إرنا».

وأفادت سائل إعلام إيرانية بأن قوات الأمن أغلقت حرم شاه جراغ والشوارع المحيطة، مؤكدة استمرار البحث عن أحد مهاجمي المزار الديني بشيراز.