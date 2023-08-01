ترامب يتوقع توجيه اتهام جديد إليه الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يتوقّع أن يوجه إليه المدعي العام الفدرالي جاك سيمث قريبًا اتهامًا جنائيًا جديدًا.

وفي منشور على منصّته «تروث سوشال» قال ترامب: «سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجه اتهامًا زائفًا جديدًا إلى رئيسكم المفضل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 ت غ)»، وفق وكالة «فرانس برس».

- ترامب يواجه تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية

والخميس الماضي، واجه ترامب تهمًا جديدة في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه مايو 2024.

وفي وثيقة قضائية يتهم المدعون الفيدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين. وفي إطار القضية، وُجه الاتهام أيضا إلى موظف في مقر الإقامة هذا، حسبما كشفت الوثيقة القضائية.