ترامب يواجه تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية

القاهرة - بوابة الوسط

واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس تهما جديدة في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ مايو 2024.

وفي وثيقة قضائية نُشرت الخميس، يتهم المدعون الفدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين. وفي إطار القضية، وُجه الاتهام أيضا إلى موظف في مقر الإقامة هذا، حسبما كشفت الوثيقة القضائية، وفق وكالة «فرانس برس».

تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

وأعلنت الجمعة الماضية القاضية الناظرة في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ستبدأ في مايو 2024.

وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين او في المنصب، حسب وكالة فرانس برس.

ما هي أبرز وعود ترامب للعودة إلى البيت الأبيض؟