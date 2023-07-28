  • Alwasat News
Atwasat

ترامب يواجه تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 01:55 صباحا
ترامب يواجه تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أرشيفية، البيت الأبيض)
alwasat radio

واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس تهما جديدة في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ مايو 2024.

وفي وثيقة قضائية نُشرت الخميس، يتهم المدعون الفدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين. وفي إطار القضية، وُجه الاتهام أيضا إلى موظف في مقر الإقامة هذا، حسبما كشفت الوثيقة القضائية، وفق وكالة «فرانس برس».

تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية
وأعلنت الجمعة الماضية القاضية الناظرة  في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ستبدأ في مايو 2024. 

وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين او في المنصب، حسب وكالة فرانس برس.

ما هي أبرز وعود ترامب للعودة إلى البيت الأبيض؟

ترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح للرئاسة
وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في  نوفمبر 2024. وترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يزف بشرى لبرشلونة بشأن مشاركته في دوري الأبطال

الاتحاد الأوروبي يزف بشرى لبرشلونة بشأن مشاركته في دوري الأبطال
«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس

«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية

بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي

«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»

وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة العليا بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة العليا بشأن المجلس ...
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
..ولم نشاهد في حياتنا نهرا

..ولم نشاهد في حياتنا نهرا
كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف

كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على ...
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
ترامب يواجه تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية
ترامب يواجه تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية...
زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طالها القصف الروسي
زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طالها القصف الروسي...
الجيش الأوكراني يستعيد قرية من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية
الجيش الأوكراني يستعيد قرية من القوات الروسية على الجبهة ......
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر...
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي...
المزيد