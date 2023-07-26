إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أنقرة الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة أنباء «الأناضول».

وتعهّد إردوغان الثلاثاء مواصلة دعم القضية الفلسطينية فيما أعرب عن قلقه حيال أعمال العنف التي وقعت في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، بحسب «فرانس برس».

وناقش الرئيسان عدة موضوعات أهمها العلاقات الثنائية والوضع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتأتي زيارة عباس بعد عدة أسابيع من الهجوم الإسرائيلي الواسع على مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا

وتقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقًا بعدما خضع لعملية جراحية نهاية الأسبوع الماضي فيما تشهد إسرائيل احتجاجات على خلفية إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

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قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ عملية في مخيم للاجئين في نابلس.