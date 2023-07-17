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إردوغان يزور السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل قطر والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 03:58 مساء
إردوغان يزور السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل قطر والإمارات
الرئيس التركي رجب طيب إدوغان في مؤتمر صحفي خال قمة حلف شمال الأطلسي في فيلينوس. (أ ف ب)
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يصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الإثنين، في مستهل جولة خليجية ستأخذه أيضا إلى قطر والإمارات، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخليجية في اقتصاد بلاده الذي يواجه صعوبات جمة.

ومن المقرر أن يلتقي إردوغان العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر، بحسب «فرانس برس».

وهي الزيارة الثانية لإردوغان للسعودية منذ المصالحة بين البلدين في أبريل 2022، إثر قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018 والتي أحدثت شرخا في العلاقات بين القوتين الإقليميتين. وزار الأمير محمد أنقرة في يونيو 2022. ولم يُعلن عن أي مؤتمر صحفي. لكن يتوقع التوقيع على اتفاقات عدة خلال الزيارة، كما أفاد مسؤول سعودي كبير.

تواصل المصاعب الاقتصادية جراء هبوط الليرة
وتأتي زيارة إردوغان في وقت تتواصل المصاعب الاقتصادية في بلاده التي تواجه أزمة مالية حادة، إذ هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار وسجل التضخم 38.2% في يونيو بمعدل سنوي. ويسعى إردوغان، الذي أعيد انتخابه رئيسا لولاية ثالثة بعد دورة انتخابية ثانية في مايو، إلى ضمان تدفق مالي لانعاش اقتصاد بلاده.

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وقالت الباحثة في العلاقات التركية الخليجية في جامعة قطر سينيم جنكيز «لا يُعد الاستقرار الاقتصادي والفرص التجارية القوة الدافعة الوحيدة وراء الزيارة». وتابعت في حديث أن «المخاوف الأمنية الإقليمية ومناخ التطبيع الدبلوماسي يدفعان أنقرة إلى إقامة علاقات أعمق مع دول الخليج في الفترة المقبلة».

وتأتي الزيارة بعد أشهر قليلة من انفراجات دبلوماسية شهدها الشرق الأوسط، بعد اتفاق مفاجئ بوساطة صينية أُعلن عنه في العاشر من مارس وأسفر عن استئناف العلاقات التي كانت مقطوعة بين السعودية وإيران. كما أعلنت الرياض استئناف العلاقات مع سورية، بل استضافت الرئيس السوري في القمة العربية قبل شهرين.

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