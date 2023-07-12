إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في «ناتو» قبل أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن تركيا لن تكون قادرة على المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي «ناتو» قبل أكتوبر على الأقل لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.

وأوضح «لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران»، مضيفًا أن «ثمة الكثير من المقترحات التشريعية (الأخرى) لمناقشتها» بمجرد عودة النواب في أكتوبر، بحسب «فرانس برس».

وافقت تركيا الإثنين على السماح بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مهيئة الأرضية للحلفاء لإظهار وحدة صفّهم في قمّة تتمحور حول توفير الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

عرقلة انضمام السويد إلى الحلف

وكانت عرقلة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصادقة بلاده على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف قد خيّمت على التحضيرات لقمة الثلاثاء، إلا أن السويد وتركيا توصّلتا إلى تسوية للخلافات بينهما في ربع الساعة الأخير.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ «يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد» على البرلمان «في أسرع وقت ممكن وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة» عليه، مضيفا «إنه يوم تاريخي».

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وتابع ستولتنبرغ إن «استكمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي خطوة تاريخية تفيد أمن كل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي في هذه الأوقات الحرجة، وتجعلنا جميعا أكثر قوة وأمنا». ورحّب رئيس وزراء السويد بالموافقة التركية، واصفا موقف أنقرة المستجد بأنه «يوم جيّد للسويد» و«خطوة كبيرة جدا».

وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحفي «نخطو خطوة كبيرة نحو المصادقة رسميا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. إنه يوم جيّد للسويد»، معربا عن «سعادته الكبيرة» بالاتفاق.