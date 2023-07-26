بعد إعفاء وزير خارجيتها.. الصين: دبلوماسيتنا تمضي بثبات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن دبلوماسيتها «تمضي بثبات»، وذلك غداة إعفاء الوزير تشين غانغ من منصبه، ممتنعة عن الإدلاء بأي تعليق إضافي بشأن هذه الخطوة.

وقالت الناطقة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري: «كل النشاطات الدبلوماسية للصين تمضي بثبات». وردا على سؤال بشأن إعفاء تشين، اكتفت بالقول: «فيما يتعلق بهذا السؤال، سبق لشينخوا (الوكالة الرسمية) أن نشرت المعلومات. أحيلكم إليها»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

إعفاء وزير الخارجية الصيني من منصبه

أعفي تشين غانغ، الغائب عن الظهور العلني منذ شهر، من منصبه كوزير للخارجية في الصين، وأعيد سلفه وانغ يي إلى المنصب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن «أعلى هيئة تشريعية في الصين صوّتت لمصلحة تعيين وانغ يي وزيرا للخارجية خلال جلسة الثلاثاء»، وأن «تشين غانغ أعفي من المنصب». ولم تحدد الوكالة أسباب القرار، مشيرة إلى أن الرئيس شي جينبينغ وقّع أمرا رئاسيا، لوضعه موضع التنفيذ.