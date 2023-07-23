نتانياهو يخضع لزرع منظم لضربات القلب قبيل مناقشة للإصلاح القضائي في البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجراحة لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب الأحد قبل ساعات من بدء نقاش البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وأعلن مستشفى شيبا، صباح الأحد، أن الحالة الصحية لنتانياهو «جيدة» بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب. ونقل نتانياهو (73 عامًا) إلى المستشفى ليلًا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء «سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب». وأوضح مكتب نتانياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل مكانه، بحسب «فرانس برس».

والأحد الماضي غادر نتانياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه. وأثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة والذي أعلنت عنه في يناير الماضي، انقسامًا حادًا في إسرائيل وسبَّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

الذهاب إلى الكنيست للتصويت

وتحد الخطة المقترحة من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديدًا للديمقراطية. وفي شريط فيديو نشر على «فيسبوك»، قال نتانياهو قبل الجراحة «يقول لي الأطباء إني سأكون حرًا وسأخرج من المستشفى بعد ظهر الغد (الإثنين) وسأكون قادرًا على الذهاب إلى الكنيست للتصويت».

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وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي الأحد مناقشات بند «المعقولية» والتي ستستمر حتى الإثنين موعد التصويت النهائي. وسيتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية. وسيبدأ المشرعون النقاش حول البند الأحد.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في مستهل النقاشات «نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديمقراطية». وأكد لبيد «يجب أن نوقف هذا التشريع».

احتجاجات واسعة

السبت، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي الإثنين.

تلقى الاحتجاجات دعمًا من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا. وشملت الاحتجاجات السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، حسب مقاطع نشرها المنظمون.

في تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي.

وهتف عدد كبير من المحتجين شعارات أبرزها «الديمقراطية أو الثورة»، فيما ارتدى كثر منهم قمصانا طبعت عليها كلمة «ديمقراطية»، ومساء السبت، وصل آلاف المتظاهرين القدس وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.

مسيرة إلى القدس

جاء المحتجون إلى القدس في مسيرة استغرقت أيامًا عدة وبدأت في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع. تخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابًا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيًا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده. وارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية أخيرًا على «بند المعقولية» لإجبار نتانياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقًا بالتهرب الضريبي.

مساء الجمعة، هدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون. كما أثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن.