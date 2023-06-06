السيسي ونتانياهو يؤكدان التنسيق الكامل لكشف ملابسات حادث إطلاق النار على الحدود المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تطورات حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، على يد جندي مصري أسفر عن مقتل 3 جنود من الاحتلال.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة أحمد فهمي في بيان اليوم، إن السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من بنيامين نتانياهو، تناول «حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت (الماضي)، والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود».

«تنسيق كامل» لكشف ملابسات الحادث

وبحسب البيان، أكد الطرفان أهمية «التنسيق بشكل كامل» لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، و«السعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة».

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وأردى «عنصر أمن» مصري، السبت، ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص عند نقطة حراسة قرب قاعدة حاريف العسكرية، قبل أن يُقتَل لاحقًا، وفق ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في واقعة نادرة عند الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.