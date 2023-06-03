  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 01:51 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية
مركبة عسكرية مصفحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تسير على طول الحدود مع مصر (رويترز)
alwasat radio

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي ثالث في عملية تبادل إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم في صحراء النقب، قرب الحدود المصرية، ما يثير الشكوك حول المعلومات الأولية التي نشرها الجانب الإسرائيلي للتقليل من حجم ما جرى..

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إن جنديين أصيبا بإصابات طفيفة، قبل أن يعلن مقتلهما، ليعود مرة أخرى ويؤكد مقتل جندي ثالث.

- الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق نار قرب الحدود المصرية

ووقع الحادث، في الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم، على ما أعلن جيش الاحتلال، الذي أكد «تحييد» منفذ العملية، فيما أصيب جنديين إسرائيليين، تأكد في وقت لاحق مقتلهما.

تبادل مستمر لإطلاق النار
وبحسب موقع «جوزاليم بوست» الإسرائيلي، أكد جيش الاحتلال، في منتصف النهار، تقارير عن تبادل مستمر لإطلاق النار بالقرب من الحدود المصرية بين القوات الإسرائيلية وشخص أطلق النار على الإسرائيليين في وقت سابق من صباح اليوم.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الجانب المصري، بشأن الحادث الذي لم تعرف طبيعته بعد، فإن آخر حادث أمني وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية في ديسمبر 2022 ويتعلق بعملية تهريب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا

«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل ومفقودان في أمطار غزيرة تضرب اليابان
قتيل ومفقودان في أمطار غزيرة تضرب اليابان
الرئيس البرازيلي يزور فرنسا للقاء ماكرون في نهاية يونيو
الرئيس البرازيلي يزور فرنسا للقاء ماكرون في نهاية يونيو
مسؤولة في الأمم المتحدة تدين تقاعس مجلس الأمن الدولي بشأن ملف كوريا الشمالية
مسؤولة في الأمم المتحدة تدين تقاعس مجلس الأمن الدولي بشأن ملف ...
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود المصرية في سيناء
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار......
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في ......
الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق نار قرب الحدود المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في ......
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود المصرية في سيناء
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود ......
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس...
المزيد