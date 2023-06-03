الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي ثالث في عملية تبادل إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم في صحراء النقب، قرب الحدود المصرية، ما يثير الشكوك حول المعلومات الأولية التي نشرها الجانب الإسرائيلي للتقليل من حجم ما جرى..

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إن جنديين أصيبا بإصابات طفيفة، قبل أن يعلن مقتلهما، ليعود مرة أخرى ويؤكد مقتل جندي ثالث.

- الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق نار قرب الحدود المصرية

ووقع الحادث، في الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم، على ما أعلن جيش الاحتلال، الذي أكد «تحييد» منفذ العملية، فيما أصيب جنديين إسرائيليين، تأكد في وقت لاحق مقتلهما.

تبادل مستمر لإطلاق النار

وبحسب موقع «جوزاليم بوست» الإسرائيلي، أكد جيش الاحتلال، في منتصف النهار، تقارير عن تبادل مستمر لإطلاق النار بالقرب من الحدود المصرية بين القوات الإسرائيلية وشخص أطلق النار على الإسرائيليين في وقت سابق من صباح اليوم.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الجانب المصري، بشأن الحادث الذي لم تعرف طبيعته بعد، فإن آخر حادث أمني وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية في ديسمبر 2022 ويتعلق بعملية تهريب.