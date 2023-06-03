  • Alwasat News
Atwasat

الشرطة الإسرائيلية تغلق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 03:49 مساء
الشرطة الإسرائيلية تغلق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر
برج مراقبة حدودي مصري. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إغلاق كل الطرق والمحاور التي تؤدي إلى الحدود مع مصر بعد الحادث الحدودي الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر «التأمين الإسرائيلية» وفرد تأمين مصري، يوم السبت خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود، بحسب بيان الناطق العسكري المصري.

وأكد الجيش المصري السبت أن «عنصر أمن» مصريا قُتل وكذلك ثلاثة عناصر «من قوة التأمين الإسرائيلية» على الحدود بين البلدين، مؤكدا بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وإن بصيغة مختلفة جزئيا.

-  الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات
- الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق نار قرب الحدود المصرية

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب في بيان على صفحته الرسمية: «فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المصرية المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ثلاثة أفرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران».

مقتل جندي ثالث في عملية تبادل إطلاق النار
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي ثالث في عملية تبادل إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم في صحراء النقب، قرب الحدود المصرية، مما يثير الشكوك حول المعلومات الأولية التي نشرها الجانب الإسرائيلي للتقليل من حجم ما جرى..

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إن جنديين أصيبا بإصابات طفيفة، قبل أن يُعلن مقتلهما، ليعود مرة أخرى ويؤكد مقتل جندي ثالث. ووقع الحادث في الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم، على ما أعلن جيش الاحتلال، الذي أكد «تحييد» منفذ العملية، فيما أصيب جنديان إسرائيليان، تأكد في وقت لاحق مقتلهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود المصرية في سيناء
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود ...
الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق نار قرب الحدود المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق ...
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد...
المزيد
الشرطة الإسرائيلية تغلق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر
الشرطة الإسرائيلية تغلق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود......
واشنطن وطوكيو وسيول يتفقون على تبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية
واشنطن وطوكيو وسيول يتفقون على تبادل بيانات التحذير من ......
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا...
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار......
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في ......
المزيد