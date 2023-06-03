الشرطة الإسرائيلية تغلق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إغلاق كل الطرق والمحاور التي تؤدي إلى الحدود مع مصر بعد الحادث الحدودي الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر «التأمين الإسرائيلية» وفرد تأمين مصري، يوم السبت خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود، بحسب بيان الناطق العسكري المصري.

وأكد الجيش المصري السبت أن «عنصر أمن» مصريا قُتل وكذلك ثلاثة عناصر «من قوة التأمين الإسرائيلية» على الحدود بين البلدين، مؤكدا بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وإن بصيغة مختلفة جزئيا.

- الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات

- الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق نار قرب الحدود المصرية

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب في بيان على صفحته الرسمية: «فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المصرية المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ثلاثة أفرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران».

مقتل جندي ثالث في عملية تبادل إطلاق النار

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي ثالث في عملية تبادل إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم في صحراء النقب، قرب الحدود المصرية، مما يثير الشكوك حول المعلومات الأولية التي نشرها الجانب الإسرائيلي للتقليل من حجم ما جرى..

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إن جنديين أصيبا بإصابات طفيفة، قبل أن يُعلن مقتلهما، ليعود مرة أخرى ويؤكد مقتل جندي ثالث. ووقع الحادث في الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم، على ما أعلن جيش الاحتلال، الذي أكد «تحييد» منفذ العملية، فيما أصيب جنديان إسرائيليان، تأكد في وقت لاحق مقتلهما.