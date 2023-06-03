الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق نار قرب الحدود المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الجنديين الإسرائيليين اللذين أصيبا في تبادل إطلاق نار قرب الحدود الإسرائيلية مع مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ووقع الحادث،في الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم، على ما أعلن جيش الاحتلال، الذي أكد «تحييد» منفذ العملية، فيما أصيب جنديين إسرائيليين، تأكد في وقت لاحق مقتلهما.

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وأشار بيان جيش الاحتلال، إلى أن المسلح أطلق النار من داخل الحدود الإسرائيلية، فيما تجرى عملية تمشيط للمنطقة.

تبادل مستمر لإطلاق النار

وبحسب موقع «جوزاليم بوست» الإسرائيلي، أكد جيش الاحتلال، في منتصف النهار، تقارير عن تبادل مستمر لإطلاق النار بالقرب من الحدود المصرية بين القوات الإسرائيلية وشخص أطلق النار على الإسرائيليين في وقت سابق من صباح اليوم.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الجانب المصري، بشأن الحادث الذي لم تعرف طبيعته بعد، فإن آخر حادث أمني وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية في ديسمبر 2022 ويتعلق بعملية تهريب.