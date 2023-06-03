الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق العسكري باسم الجيش المصري مقتل فرد تأمين مصري على خط الحدود الدولية مع إسرائيل بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب في بيان على صفحته الرسمية: «فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المصرية المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ثلاثة أفرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة واثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران».

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وتابع الناطق: «جارٍ اتخاذ كل إجراءات البحث، والتفتيش، والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة». وأضاف البيان: «خالص التعازي لأسر المتوفين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين».

مقتل جندي ثالث في عملية تبادل إطلاق النار

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي ثالث في عملية تبادل إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم في صحراء النقب، قرب الحدود المصرية، ما يثير الشكوك حول المعلومات الأولية التي نشرها الجانب الإسرائيلي للتقليل من حجم ما جرى.

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال: إن جنديين أصيبا بإصابات طفيفة، قبل أن يعلن مقتلهما، ليعود مرة أخرى ويؤكد مقتل جندي ثالث. ووقع الحادث، في الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم، على ما أعلن جيش الاحتلال، الذي أكد «تحييد» منفذ العملية، فيما أصيب جنديان إسرائيليان، تأكد في وقت لاحق مقتلهما.