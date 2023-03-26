نتانياهو يقيل وزير الدفاع بعد دعوته إلى تجميد مشروع تعديل النظام القضائي

القاهرة - بوابة الوسط

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، وزير الدفاع بعدما دعا مساء السبت إلى تجميد آلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه، بحسب «فرانس برس».

وأمس السبت، خالف وزير الدفاع يوآف جالانت، وهو نائب عن «ليكود» أيضًا، موقف الحزب العام وحث نتانياهو علنًا على تعليق إقرار التشريع لمدة شهر وقال إن الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي.

التصويت على التصديق على مشروع القانون

وقال جالانت في تصريحات بثها التلفزيون «لن أجعل ذلك يسيرًا» في إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت على التصديق على مشروع القانون إذا ما جرى هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يصوِّت المشرعون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة. وأكد نتانياهو الخميس أن التشريع «لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازنًا وتنوعًا».

وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. وأكد نتانياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة «الأسبوع المقبل».

المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع

لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل. وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء والأربعاء أمام البرلمان.

في خطابه المتلفز الخميس قال نتانياهو «سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب». لكنه شدد على أن حكومته لا تزال «مصممة على تصحيح التعديل الديمقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدمًا بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات».