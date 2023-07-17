حريق غابات بالقرب من أثينا وأوامر بإخلاء منتجعات

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق غابات أججته رياح شديدة، اليوم الإثنين، في كوفاراس على بعد خمسين كلم شرق أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء اليوناني، فيما أمرت السلطات بإخلاء العديد من المنتجعات في تدبير وقائي.

وقال يانيس أرتوبيوس متحدثا باسم جهاز الإطفاء «إنه حريق صعب، الرياح قوية جدا وتتراوح سرعتها بين خمسين وستين كلم في الساعة»، وتشهد اليونان منذ الخميس موجة حر شديد مع حرارة وصلت الى 44 درجة مئوية في وسط البلاد، بحسب «فرانس برس».

يُتوقع أن تتخطى درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، اليوم الإثنين، وأن يتسبب ذلك بحرائق غابات، في تجل جديد لظاهرة التغير المناخي.

تحذيرات صحية وإجراء عمليات إجلاء للسكان

وأصدرت دول في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية تحذيرات صحية وأجرت عمليات إجلاء للسكان، وفق وكالة «فرانس برس». وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن أوروبا قد تسجل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق تحديدا في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

- إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات في إسبانيا

- أميركا ترسل بيانات بالأقمار الصناعية إلى كندا للمساعدة في أزمة الحرائق

في اليابان، أصدرت السلطات تحذيرات لعشرات الملايين من سكانها الأحد من التعرض لضربة شمس في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد الـ47، بعدما سُجلت درجات حرارة شبه قياسية في أجزاء كبيرة منها. وحذرت قناة «إن إتش كي» اليابانية من أن ارتفاع الحرارة يهدد الحياة فيما تلامس عتبة 40 درجة مئوية في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تجاوز درجة الحرارة القياسية البالغة 41 درجة مئوية والتي سُجلت في مدينة كوماغايا في العام 2018.

أعلى درجات حرارة منذ أربعة عقود

أمس الأحد، سجلت بعض المناطق اليابانية أعلى درجات حرارة منذ أربعة عقود، بما في ذلك بلدة هيرونو في محافظة فوكوشيما حيث بلغت 37.7 درجة مئوية. في الولايات المتحدة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) أن تبلغ موجة الحر «واسعة النطاق وشديدة الوطأة» ذروتها في الولايات الجنوبية والغربية، وتأثر أكثر من 80 مليون شخص بتحذيرات الحر الشديد أو التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة الأحد».

وسجلت منطقة وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأميركية، وهي واحدة من أكثر المناطق سخونة في العالم، درجة حرارة شبه قياسية وصلت إلى 52 مئوية بعد ظهر الأحد. في غضون ذلك، تكافح فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا لإخماد عدة حرائق غابات بما فيها حريق في مقاطعة ريفرسايد اجتاح أكثر من ثلاثة آلاف هكتار وأدى إلى إجلاء أعداد كبيرة من السكان.

حر قاتل في أوروبا

في أوروبا، حيث يزداد الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي وفقا لخبراء، نبهت السلطات الإيطاليين إلى ضرورة الاستعداد «لأشد موجة حر في الصيف وأيضا واحدة من أشد موجات الحر على الإطلاق». وأصدرت إيطاليا إشعار تنبيه أحمر يضع 16 مدينة في حالة تأهب بما فيها روما وبولونيا وفلورنسا.

من المتوقع أن تسجل روما الإثنين 40 درجة مئوية وما يتراوح بين 42 و43 مئوية الثلاثاء لتحطم درجة الحرارة القياسية التي سُجلت في أغسطس 2007 وبلغت 40.5 مئوية. ويتواصل إغلاق الأكروبوليس في أثينا لليوم الثالث على التوالي خلال ساعات ذروة الحرارة.

في رومانيا، يُتوقع أن تلامس الحرارة 39 درجة مئوية الاثنين في معظم أنحاء البلاد. في إسبانيا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الاثنين أن البلد سيسجل «درجات حرارة عالية بمستويات غير طبيعية» بالنسبة لهذا الموسم، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز 44 درجة مئوية في مدينة قرطبة في الأندلس في الجنوب. في الصين، أعلنت خدمات الأرصاد الجوية الاثنين تسجيل 52.2 درجة مئوية في شمال غرب البلد الأحد وهي درجة حرارة قياسية لمنتصف يوليو.