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إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 11:37 صباحا
إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات في إسبانيا
حريق غابة بالقرب من فيلانويفا دي فيفر، إسبانيا. (الإنترنت)
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أجبر حريق غابات كبير خرج عن نطاق السيطرة في منطقة إكستريمادورا غربي إسبانيا، والقريبة من الحدود مع البرتغال، نحو 700 شخص على مغادرة منازلهم، حسبما أفادت الشرطة المحلية يوم الجمعة.

وجرى نقل سكان من ثلاث قرى في إقليم كاسيريس إلى ملاجئ طوارئ كإجراء احترازي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

الحرق عن عمد هو السبب
وقالت السلطات إن الحريق اندلع الأربعاء الماضي، على بعد نحو 220 كيلومترا غرب العاصمة الإسبانية مدريد، ودمر نحو 7500 هتكار من الغابات،. ويشتبه أن الحرق عن عمد هو السبب في ذلك.

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وتحركت النيران، مدفوعة بالرياح العاتية، نحو سلسلة جبال سييرا دي جاتا، والتي تصل أعلى قممها إلى حوالي 1500 متر.

وقالت الشرطة إن ثماني طائرات لمكافحة الحرائق وست مروحيات وعدة مئات من رجال الإطفاء، كانوا يكافحون من أجل إخماد الحريق.

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