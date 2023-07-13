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واشنطن وباريس تطالبان أذربيجان بفتح ممر «لاتشين» الحيوي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 10:42 صباحا
واشنطن وباريس تطالبان أذربيجان بفتح ممر «لاتشين» الحيوي
ممر لاتشين المعبر الوحيد الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ. (أ ف ب)
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أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن قلقهما من الإغلاق الموقت لممر لاتشين، المعبر الوحيد الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، وحثتا أذربيجان على السماح مجددا بحرية التنقل.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء اتصالا برئيس أذربيجان إلهام علييف، وفق ما أعلنت الوزارة، حيث شدد الوزير على «ضرورة ضمان حرية الحركة للمركبات التجارية، والإنسانية، والخاصة عبر هذا الممر» وأبدت باريس في وقت سابق الأربعاء موقفا مماثلا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر «نشعر بقلق عميق إزاء إعلان أذربيجان» إغلاق الممر، مشيرة إلى أنه «يجب استئناف حرية التنقل عبر الممر، بموجب قرار محكمة العدل الدولية التي بتت في هذه المسألة في 22 فبراير 2023»، وطلبت من أذربيجان «الامتثال لهذا الإجراء»، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

تعليق حركة التنقل في الممر
وأعلنت أذربيجان الثلاثاء، تعليق حركة التنقل في الممر، متهمةً الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفت هذه الاتهامات، مؤكدةً عدم العثور على أي بضائع غير مسموح بها في آلياته، وتحذر أرمينيا المجتمع الدولي من احتمال حدوث أزمة إنسانية خطيرة في هذه المنطقة الانفصالية منذ ديسمبر، بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية الناجم عن قيود على حركة المرور في ممر لاتشين.

ويهدد تعليق حركة التنقل في ممر لاتشين بتعقيد المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان المقرر إجراؤها في يوليو بوساطة من الاتحاد الأوروبي، ودعت وزارة الخارجية الأرمينية الثلاثاء إلى مضاعفة «الإجراءات والجهود الدولية» لإنهاء حصار ناغورني قره باغ وإعادة فتح الممر، وعبرت مجددا عن مخاوفها من «التطهير الإثني» للمنطقة.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الأميركي اتصالا برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، جدد فيه دعم بلاده لمفاوضات السلام بين باكو ويريفان وأهمية خوض الطرفين في «حوار مباشر» وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، ما أدى إلى حربين شهدت ثانيتهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية.

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