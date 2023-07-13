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مقتل شخص في قصف على كييف.. وأوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيّرة روسية وصاروخين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 07:41 صباحا
مقتل شخص في قصف على كييف.. وأوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيّرة روسية وصاروخين
دمار لحق بشقة سكنية في كييف جراء قصف روسي، 12 يوليو 2023، (رويترز)
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قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف كييف ليل الأربعاء - الخميس، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.

وقال فيتالي كليتشكو على تطبيق «تلغرام»، «في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل رجال الإطفاء على إخماد النيران في مبنى يضم شققا سكنية، عثر على جثة شخص واحد»، حسب وكالة «فرانس برس».

إسقاط مسيرات وصاروخين
ثم أعلن الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات إسقاط 20 مسيّرة هجومية روسية وصاروخي كروز خلال القصف الذي طال أيضا مناطق أخرى غير العاصمة.

وقال إيغنات «قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة، ودمرنا 20 مسيّرة من طراز شاهد، ودمرنا أيضا صاروخي كروز من طراز كاليبر»، وفق الوكالة الفرنسية.

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