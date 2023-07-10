ستولتنبرغ: إردوغان وافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن رئيس تركيا رجب طيب إردوغان وافق، الإثنين، على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ «يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد» على البرلمان «في أسرع وقت ممكن وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة» عليه، مضيفا «إنه يوم تاريخي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وفت سابق اليوم، أعلن إردوغان أنّه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، بشرط أن يعيد الاتّحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتّل.

لكن بعدها، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن «لا علاقة» لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بمسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين هاتين المسألتين.