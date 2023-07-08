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الهند.. سبعة قتلى في اشتباكات على خلفية انتخابات محلية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 08:03 مساء
الهند.. سبعة قتلى في اشتباكات على خلفية انتخابات محلية
الناخبون في غرب البنغال يدلون بأصواتهم لانتخاب قادة البلديات، (أ ف ب)
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قتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح عشرات في الهند، اليوم السبت، بعد اشتباكات سببها انتخابات محلية في البنغال الغربية، وهي ولاية تشهد أعمال عنف سياسية متكررة خلال الحملات الانتخابية.

وعمل حزب الشعب الهندي «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات الأخيرة للحصول على موطئ قدم في الولاية التي لطالما حكمها حزب شيوعي، في مسعى لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية الناطقة بالهندية، وفق «فرانس برس».

ويقوم ناخبون حاليا بالتصويت في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من بين 200 ألف مرشح في الولاية التي يقطنها 104 ملايين شخص. وقال جواد شاميم مدير قوات الشرطة في ولاية البنغال الغربية «قتل سبعة أشخاص وأصيب العشرات في أعمال عنف متعلقة بالانتخابات في قرى مختلفة في أنحاء الولاية».

خمسة من القتلى من حزب «مؤتمر ترينامول»
وأكد شرطي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل الحديث لوسائل الإعلام، أن خمسة من القتلى هم من حزب مؤتمر ترينامول الذي يحكم الولاية. والقتيلان الآخران من حزب بهاراتيا جاناتا والحزب الشيوعي الهندي في غرب البنغال (ماركسي).

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وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أعضاء في أحزاب مختلفة يتجولون في الشوارع بالهراوات بالإضافة إلى الاستيلاء على صناديق اقتراع وإضرام النار فيها خارج مراكز تصويت. وأعلنت الشرطة أيضا ضبط أكثر من مئتي قنبلة محلية، وهي قنابل يجري بيعها بسعر بخس في السوق السوداء بهدف تشويه أو تخويف الناخبين.

 1300 شكوى تتعلق بتزوير أصوات
وقال مفوض الانتخابات في الولاية راجيف سينها لمحطة «ريبابليك» المحلية إن وكالته تلقت أكثر من 1300 شكوى تتعلق بتزوير أصوات والتدخل في مراكز اقتراع و«حوادث عنف متفرقة».

تحكم ماماتا بانيرجي من حزب مؤتمر ترينامول الولاية منذ عام 2011، عندما هزم حزبها الإدارة الشيوعية التي حكمت الولاية لثلاثة عقود. وبانيرجي منتقدة شديدة لرئيس الوزراء مودي وتتهم حزبه القومي الهندوسي بمحاولة إدخال سياسات طائفية مثيرة للانقسام إلى ولايتها التي تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة. من جهته، يتهم مودي إدارتها بالفساد. 

تعود جذور العنف السياسي في هذه الولاية لعقود، مع تسجيل الشرطة آلاف عمليات القتل وقت الانتخابات منذ ستينات القرن الماضي.

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