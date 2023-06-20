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رئيس الوزراء الهندي يزور الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات في مواجهة الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 01:03 مساء
رئيس الوزراء الهندي يزور الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات في مواجهة الصين
أعلام هندية على عمود للإنارة في جادة بنسيلفانيا أمام البيت الأبيض في واشنطن، 16 يونيو 2023. (أ ف ب)
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يتوجّه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة في زيارة يخاطب خلالها الكونغرس، ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن لمناقشة العلاقات في مجالَي الدفاع والتكنولوجيا، في محاولة لمواجهة العملاق الصيني.

وسيحضر ناريندرا مودي، مأدبة عشاء رسمي في البيت الأبيض الخميس هي الثالثة فقط لبايدن منذ تنصيبه، بحسب وكالة «فرانس برس».

فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات
وتأتي هذه الزيارة، التي اعتبرتها نيودلهي فرصة «تاريخية (...) لتوسيع وتعزيز» العلاقات، في وقت تتزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان وتراجع الديموقراطية في ظلّ حكم الزعيم الهندوسي القومي.

لكن واشنطن تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع حليف إقليمي محتمل لمواجهة تزايد النفوذ الصيني.

ويتوقع محللون صدور إعلانات بارزة في مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الاستراتيجية، بما في ذلك الإعلان عن صفقة لإنتاج مشترك لمحركات نفاثة.

«البراغماتية والتوافق العميق»
وفي زيارة أجراها مطلع هذا الشهر لنيودلهي، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وضع «خارطة طريق جديدة طموحة للتعاون الصناعي الدفاعي» مع الهند.

وربط محللون هذا الإعلان بإعلان متوقع هذا الأسبوع حول خطة نوقشت منذ فترة طويلة بمليارات الدولارات للإنتاج المشترك للمحركات النفاثة في الهند.

وتحاول نيودلهي تخفيف اعتمادها على المعدات العسكرية الروسية من خلال تنويع وارداتها، ودعم إنتاجها المحلي.

وتحاول عدة دول التقرب من مودي، فيما تأمل واشنطن أن تساعد عروضها في التكنولوجيا والإنتاج المشترك في ضمان تأمين سوق رئيسية.

وقال مدير الفرع الهندي في شركة «مجموعة آسيا» للاستشارات آشوك مالك، إن العلاقات الأميركية الهندية تحددها «البراغماتية والتوافق العميق على المستوى الحكومي» مع روابط اقتصادية وتجارية «قوية جدًا».

- مجموعة العشرين تجتمع في الهند وسط خلافات بشأن حرب أوكرانيا

وأضاف مالك لوكالة «فرانس برس»، أن الهند مهمة «كقوة متنامية»، في المنطقة «حيث يزداد حزم الصين بشكل غير عادي».

وتوترت العلاقات بين الهند والصين منذ اشتباك حدودي في جبال الهيمالايا في يونيو 2020، قتل فيه 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين على الأقل.

وتسعى الهند مذاك إلى إقامة علاقات وثيقة مع الدول الغربية وخصوصًا أعضاء التحالف الرباعي الذي يجمع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

«عائق كبير في تطور العلاقات الأميركية الهندية»
وتُعدّ الهند، بسوقها الضخمة وإمكانياتها كبديل لسلاسل التوريد المعتمدة على الصين، جذابة لواشنطن، لكن علاقاتها مع موسكو تشكّل مصدر إزعاج لواشنطن.

ولم تدن نيودلهي الغزو الروسي لأوكرانيا وزادت وارداتها النفطية من روسيا.

ورأى دونالد كامب من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن رغم دفع واشنطن الهند نحو «اتخاذ مزيد من التدابير» حيال روسيا، «لا يبدو أن العلاقة مع موسكو قد شكّلت عائقًا كبيرًا في تطور العلاقات (الأميركية الهندية) خلال العام الماضي».

وسيلتقي مودي أيضًا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الذي زار بكين يومَي الأحد والاثنين.

وكان بلينكن أعلى مسؤول أميركي يزور الصين منذ خمسة أعوام تقريبًا.

وسيبدأ مودي جولته الأميركية الأربعاء بعرض اليوغا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وسيلتقي رؤساء كبرى الشركات الأميركية لتقديم عرض استثماري جديد قبل الانتخابات الوطنية الهندية العام المقبل.

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